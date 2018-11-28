Meteoroloji son günlerde özellikle Marmara Bölgesi ve çevresini olumsuz hava koşullarına karşı uyarmıştı. Marmara'da bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini hissettirmeye başladı. Yaşanan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

İDO 29 KASIM 2018 PERŞEMBE İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

29.11.2018 Bursa-Yenikapı 07.30 seferi

29.11.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

29.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

29.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

29.11.2018 Yenikapı-Bursa 07:30 seferi

BUDO 29 KASIM 2018 PERŞEMBE İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.