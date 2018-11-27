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  • 27.11.2018 10:16

Önce ormana, sonra otele! 14 yaşındaki kıza dehşeti yaşattılar!

'de geçen şubat ayında 14 yaşındaki kız çocuğuna da bulunan Gökhan Y. ile K.P. için karar açıklandı. Sanıklardan Gökhan Y. 20 ay hapis, Murat K.P. ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.



KKTC basınında yer alan habere göre, olay 9 Şubat 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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