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  • 27.11.2018 10:34

İstanbul 'de turistlerin yüzüne tüküren taksicinin cezası belli oldu!

'den ’a getirdiği turist 3 dan fazla para alıp yüzüne birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.



Taksim'den Galatasaray'a getirdiği turist 3 kadın yolcudan fazla para alıp yüzüne birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.

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