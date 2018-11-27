Taksim'den Galatasaray'a getirdiği turist 3 kadın yolcudan fazla para alıp yüzüne birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.
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Taksim'den Galatasaray'a getirdiği turist 3 kadın yolcudan fazla para alıp yüzüne birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.
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