Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yağma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 kapkaç, 2 uyuşturucu kullanmak, 3 hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve yaralama suçlarından aranan Mahmut A.'nın 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine harekete geçti. Hükümlü polisi görünce "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

YAYA GEÇİDİNDE YAKALADI

Zanlı kaçınca polis de peşinden koştu. Polis zanlıyı sulama kanalı yaya geçidinde sıkıştırdı. Hükümlü yaya geçidinde polis tarafından yakalandı.

Mahmut A. işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. Hükümlü daha sonra da adliyeye sevk edildi, ardından cezaevine konuldu.