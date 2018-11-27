Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı olarak seçildi. AK Parti'de bugün yapılan grup toplantısında açıklanan 20 ilin belediye başkanları arasında İzmir'de bulunuyor. En çok merak edilenlerden biri olan İzmir adayını Başkan Erdoğan açıkladı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı olacak. Peki, AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci kaç yaşında, nereli? İşte Nihat Zeybekci'nin hayat hikayesi...

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas İlçesi Pınarlar Beldesi'nde dünyaya gelen Nihat Zeybekci, Fatma ve Şükrü Zeybekçi çiftinin beşinci ve son çocuğudur.

Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas'ta; liseyi ise Kütahya'da okumuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Üniversite'de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalışarak, daha mezun olmadan alanıyla ilgili deneyim kazanmıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunmuş: İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürütmüştür. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2011 yılında milletvekili olarak Ankara'da çalışmaya başlamıştır. 2011 genel seçimlerinde birinci sıradan Ak Parti Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci, Ak Parti MKYK üyesidir. TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır. 65. Hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Zeybekçi, 4 çocuk babasıdır.

İZMİR HAKKINDA

İzmir şehri, Türkiye'nin en batısında bulunan bölgelerden olan ve en kalabalık üçüncü şehir ünvanını elinde bulunduran şehirdir. Toprak olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük 23. büyük şehridir.

İzmir, Roma İmparatorluğu'nun elinde bulundurduğu topraklardan biridir ve o döneme ait Efes Antik Kenti gibi birçok tarihi ve turistik mekana ev sahipliği yapmaktadır. Birçok devletin ele geçirdiği ve toplumların barındığı İzmir, 1081'de Selçuklu akıncılarının ve Çaka Bey'in zaferiyle ilk kez Türk olmuştur. Ardından Çaka Bey'in ölümüyle Bizanslılar şehri yeniden ele geçirir. 1310'da Aydınoğlu Umur bey bütün İzmir'i ele geçirse de zaman içinde İzmir'in farklı yerlerden toprakları kaybedilir.

1422'de ise II. Murad, şehri kuşatır ve İzmir'i ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu'na katar. 1620 yılında yabancı tanınan kapitülasyonların ardından İzmir şehri, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilir ancak bu işgal sadece 3 yıl sürer. 9 Eylül 1922'de İzmir'in Kurtuluşu olayı ile işgal durumu yok olur. Fakat 13 Eylül 1922 sabahı çıkan şiddetli yangın İzmir'de 2.600.000 metrekarelik bir alanı yok eder. Yangının çıktığı alanda 20 bin ev ve iş yeri zarar görür.

İzmir şehri, Cumhuriyet'in kurulmasından bir kaç ay önce gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır.

1984'te çıkan kanun ile büyükşehir ünvanı kazanan İzmir, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. İkliminde ise tipik Akdeniz İklimi görülmektedir.