AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Afyonkarahisar'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Zeybek gösterildi. Peki, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı seçilen Mehmet Zeybek kimdir? Mehmet Zeybek kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Zeybek hayat hikayesi...

MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte Meslek Liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesini tamamladı.

1976 yılında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 09 Mayıs 2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu.

Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AFYONKARAHİSAR HAKKINDA

Afyonkarahisar, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve 1.025 km2 yüzölçümüne sahip olan şehirdir. 2005 yılına kadar şehrin adı halk arasında bilinen adı olarak Afyon şeklinde kullanılmıştır.

Şehrin tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar dayanmaktadır. İlk dönemde Hattiler tarafından yönetilen Afyonkarahisar, M.Ö. 2000'li yıllarda Hititler'e geçmiştir. M.Ö. 1000'li yıllarda Frigler tarafından yönetilmeye başlandı.

Frigler'in ardından M.Ö. 600'ün sonlarına doğru şehir Pers, M.Ö. 30'larda ise Roma İmparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir.

1390'da Osmanlı şehri olan Afyonkarahisar, 1042'de yeniden Germiyanoğulları'na geçse de 1429'da yeniden Osmanlı toprağı olmuştur.

Günümüzde Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, ekonomisini mermer işletmeleriyle, sucuk, lokum, patates ve yumurta üretimleriyle sağlamaktadır.