AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti ile ittifaka giden MHP, Ankara'dan aday göstermeyecek. AK Parti'nin Ankara'dan hangi adayı göstereceği merakla beklenirken, bugün Başkan Erdoğan tarafından adayın kim olduğu belirlendi. Peki, AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Özhaseki hakkında merak edilenler...

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki, 1957 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı; ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar tekstil ticareti ile iştigal etti.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyalamaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994'te yapılan mahalli idarelerseçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri BüyükşehirBelediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70,2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkanlığı süresince geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye'ye örnek oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerin ardından 30 Mart 2014 seçimlerinde de aday olup yüzde 60'larda oy alarak 5. kez Belediye Başkanlığı'na seçildi. 5 dönem üst üste Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yaptı.

10 Şubat 2015 tarihinde BüyükşehirBelediye Başkanlığı'ndan istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekiliolarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Mehmet Özhaseki, evli ve dört çocuk babasıdır.



ANKARA HAKKINDA

Ankara, Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri ünvanını taşıyan ve aynı zamanda Türkiye'nin başkenti olan şehirdir. Türkiye'nin ortasına doğru merkez bir konumda yer almaktadır.

Büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara şehrinde 2015 nüfus sayımlarına göre 5 milyon 270 bin 575 kişi yaşamaktaydı. 13 Ekim 1923 tarihinde Anakra şehrinin başkent olarak ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve nüfus artmıştır.

Ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret ve sanayi barındırır. Tarım ve tarım üzerinde yatırım yapan kişiler doğu bölgesindeki şehirlere göç etmiştir ve hayvancılık çok az miktarda yapılmaktadır.

Nüfusun yaklaşık dörtte üçü hizmet sektöründe, siyasi ve politik kurumlarda ve memuriyette çalışmaktadır. Dörtte birlik kessim ise sanayi ve tarım alanında çalışmaktadır. Şehirde sanayi özellikle tekstil, gıda ve inşaat alanında yoğunlaşmıştır.

Şehirde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir, Kuvvet Komutanlıkları, Bakanlıklar, Parti Genel Merkezleri ve daha birçok yapı bulunmaktadır.

Şehir toplamda 25 ilçe barındırmaktadır.