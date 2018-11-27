AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Uşak'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Uşak Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Çakın gösterildi. Peki, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı seçilen Mehmet Çakın kimdir? Mehmet Çakın kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Çakın'ın hayat hikayesi...

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı.

MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İyi derecede İngilizce bilen Çakın, evli ve iki çocuk babasıdır.

UŞAK HAKKINDA

Uşak, Türkiye'nin İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında yer alan, 1.309 km2'lik bir yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Antik dönemlerdeki adı "Temenothyrea" olan Uşak şehri, coğrafi konum olarak İç Ege ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan bölgede yer almaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalara göre Uşak ve çevresi M.Ö. 4000'li yıllarda yerleşime açıldığı raporlanmıştır.

Tarih boyunca Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlık ve devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır.

Özellikle Türkler'in 1071'den sonra Anadolu'ya girmesiyle Selçuklular ve Bizanslılar arasında birçok kez el değiştirmiştir.

Günümüzde 2015 nüfus sayımı verilerine göre şehirde 236.301 kişi yaşamaktayd. Bu nüfusun 201.634'ü şehir merkezinde ve 34.667'si ise kır ve düzlük alanlarda yaşıyor.

Uşak şehri ekonomisini ağırlıklı olarak sanayiden sağlamaktadır. Şehir merkezinde yeralan Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile başlıca sanayi tesislerinde ipli, ham ve baskılı bezler, elyaf, battaniye, deri, seramik ve halı üretimi ön plana çıkmaktadır.