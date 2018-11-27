Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Tokat belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu kaç yaşında?
EYÜP EROĞLU KİMDİR?
Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı.
1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.
Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.
Orta düzeyde İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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