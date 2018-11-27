AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Çanakkale'de yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak Ayhan Gider gösterildi. Peki, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı seçilen Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında ve nereli? İşte Ayhan Gider'in hayat hikayesi...

AYHAN GİDER KİMDİR?

Ayhan Gider, 1969 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde dünyaya geldi. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi'nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandı. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü'ne İlçe Müdürü olarak atandı. Temmuz 2003'de Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. Haziran 2005'de Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

ÇANAKKALE HAKKINDA

Çanakkale, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 949 km2'lik yüzölçümü bulunan şehirdir.

Çanakkale şehri, Antik çağdan kalma olan Troya (Truva) şehrinin kalıntılarını sınırları içinde barındırmaktadır.

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 1915 yılında Çanakkale Savaşları bu şehirde geçti. İtilaf Devletleri denizden Çanakkale'ye girmek istese de hem askeri personelini hem de donanmasında büyük zayiat görerek çekildi ve Çanakkale boğazını geçemedi.

Sonrasında kara kısmından çıkarma yapan ordular, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki orduyu karadan da geçemedi ve taarruz başarısızlıkla sonuçlandı.

Günümüzde Çanakkale şehri, nüfus olarak Marmara Bölgesi'nde yer alan kalabalık şehirlerden birisidir. Şehir ekonomisini genelde deniz ticareti, tarım ve turizmden sağlamaktadır. İlin tek üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'dir.