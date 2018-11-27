MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan eski Ankara Hakimi Burhan Yaz'a, yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan eski Ankara Hakimi Burhan Yaz'a, yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıntılar geliyor...
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