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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 19:11

Son dakika: Eski hakim Burhan Yaz'a 'den hapis cezası

'li muhaliflere kurultay yolunu açan eski Hakimi Burhan Yaz'a, yargılandığı davada üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eski hakim Burhan Yaza FETÖden hapis cezası
'li muhaliflere kurultay yolunu açan eski Hakimi Burhan Yaz'a, yargılandığı davada üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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