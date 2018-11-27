Batman'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı bir teröris Adnan Aktaş'ın merkez Hilal Mahallesi'ndeki Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede kaldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle akşam saatlerinde teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi.