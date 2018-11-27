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  • 27.11.2018 18:11
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 19:13

"Gri Kategori"de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi.

Gri Kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım'da Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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