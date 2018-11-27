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  • 27.11.2018 09:33

Grup Toplantısı ne zaman? 20 ilin saat kaçta açıklanacak?

Grup Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Bu illerin arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor. Peki, ne zaman? saat kaçta açıklanacak?

AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?

Grup Toplantısı bugün gerçekleşecek. TBMM'deki haftalık grup toplantısında Başkan Erdoğan, partisinin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayacak. Bu illerin arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor. AK Parti'nin İstanbul adayı da merak edilirken bu konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Peki, ne zaman? saat kaçta açıklanacak?

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

AK Parti grup toplantısı için heyecan dorukta. Gözler, Başkan Erdoğan'ın açıklacağı belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti grup toplantısı bugün saat 11.15'te TBMM'de başlayacak.

HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Bugün gerçekleşecek AK Parti grup toplantısında ise 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

İşte adayların açıklanacağı iller;

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı

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