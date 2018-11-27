Gezi finansörü Osman Kavala'nın üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı Genel Sekreteri G.T.'nin kalkışmadan sonra ABD'li milyarder George Soros'la görüştüğü ortaya çıktı. Açık Toplum Vakfı'nın Danışma Kurulu üyesinin de aynı dönemde terörist başı Fetullah Gülen'e telefon açtığı tespit edildi. Bu arada Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmak için harekete geçti.
- Güncel
- 27.11.2018
- Gazete
Gezi, Kavala Soros ve Gülen
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