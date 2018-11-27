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Gezi, Kavala Soros ve Gülen

Gezi, Kavala Soros ve Gülen
Gezi finansörü 'nın üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı Genel Sekreteri G.T.'nin kalkışmadan sonra ABD'li milyarder 'la görüştüğü ortaya çıktı. Açık Toplum Vakfı'nın Danışma Kurulu üyesinin de aynı dönemde terörist başı 'e telefon açtığı tespit edildi. Bu arada Açık Toplum Vakfı, 'deki faaliyetlerini durdurmak için harekete geçti.

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