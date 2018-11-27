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  • 27.11.2018 12:55

Belediye Başkan adayı seçildi! , kaç yaşında, nereli?

Belediye Başkan adayı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte belli oldu. Buna göre, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, ? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? İşte Erdal Arıkan hakkında merak edilenler...

Erdal Arıkan kimdir?

, Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ? Erdal Arıkan kaç yaşında?

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.

BİNGÖL HAKKINDA

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, ve Yukarı Fırat'ta bulunan şehirdir.

1927 yılına kadar Çolik (Çapakçur) adı ile bir ilçe olan Bingöl, 4 Ocak 1936'da şehir olarak ilan edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bingöl, coğrafi konumu nedeniye birçok yaylaya da sahiptir. Bunlar;

Bingöl Yaylası,

Şerafettin Yaylaları,

Çötele Yaylası,

Hırhal Yaylası,

Çavreş Yaylası,

Kiğı Yaylası

Dağın Düzü Yaylaları

Karer Yaylası'dır.

Şehirde iklim olarak karasal iklim görülmektedir ve kışlar oldukça sert ve kar yağışlı geçmektedir.

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