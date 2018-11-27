Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Bingöl belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında?

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.

BİNGÖL HAKKINDA

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, ve Yukarı Fırat'ta bulunan şehirdir.

1927 yılına kadar Çolik (Çapakçur) adı ile bir ilçe olan Bingöl, 4 Ocak 1936'da şehir olarak ilan edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bingöl, coğrafi konumu nedeniye birçok yaylaya da sahiptir. Bunlar;

Bingöl Yaylası,

Şerafettin Yaylaları,

Çötele Yaylası,

Hırhal Yaylası,

Çavreş Yaylası,

Kiğı Yaylası

Dağın Düzü Yaylaları

Karer Yaylası'dır.

Şehirde iklim olarak karasal iklim görülmektedir ve kışlar oldukça sert ve kar yağışlı geçmektedir.