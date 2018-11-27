AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Balıkesir'de yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Balıkesir Belediye Başkan adayı olarak Yücel Yılmaz gösterildi. Peki, AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı seçilen Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Yücel Yılmaz'ın hayat hikayesi...

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı. Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

BALIKESİR HAKKINDA

Balıkesir, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan ve 20 ilçeye sahip olan şehirdir. Nüfus olarak bakıldığında Türkiye'nin en kalabalık 17. şehridir.

Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle hem Ege Denizi'ne, hem de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Balıkesir şehri, tarihçe olarak da M.Ö. 8000'li yıllara dayanmaktadır. Balıkesir'de yer alan İnboğazı mağaralarında yapılan arkeolojik çalışmalarda Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlerden kalma kalıntılar bulunmuştur. Aynı zamanda Babaköy, Yortan mezarlığı ve Kaymak Tepe kazılarında Bakır Çağı'na ait kalıntılar ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkarılmıştır.

Şehir tarih boyunca Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karesi Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yönetilmiştir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır.

Şehir ekonomisini ağırlıklı olarak zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıktan sağlamaktadır. Bir sahil kenti olduğundan dolayı da turizm seviyesi oldukça iyi düzeydedir. Şehrin kıyı kesimlerinde tarım yapılmaz. Genelde iç kısımlarda hayvancılık, tarım, ormancılık ve madencilik yapılmaktadır.