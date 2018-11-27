Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Sakarya belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Sakarya Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce kaç yaşında?

EKREM YÜCE KİMDİR?

Ekrem Yüce, 1954 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulun'da bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde Yüksek Mühendis olarak tamamladı.

Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EKREM YÜCE'NİN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978)

Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986)

Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı

Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutmanlık

SAKARYA HAKKINDA

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 4.878 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Sakarya şehri, ilk çağlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok devletin toprağı olmuştur. Sakarya'nın tarihi Anadolu birliğini ilk kuran Hititler ile başlamıştır.

Bir süre sonra iç karışıklıklar sebebiyle bölünen Hititler'in ardından Sakarya bölgesine Frigler hükmetmeye başlamıştır. Frigya hakimiyetinin ardından bölgeyi ele geçiren Lidyalılar, Persler M.Ö. 6. yüzyıla kadar Sakarya şehrini yönetmiştir.

M.Ö. 6. yüzyılda Lidya Krallığı'nı yıkan Persler, Anadolu'ya hakim oldu. Ardından M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender bölgeyi ele geçirdi.

Britanya Krallığı, Büyük İskender'in ölümünün ardından bağımsızlığını ilan etti ve Sakarya'nın da bulunduğu bölgede hakimiyetini ilan etti. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu, Britanya hakimiyetine son vererek bölgeyi topraklarına kattı.

M.S. 365'te Roma İmparatorluğu ikiye bölündü ve bölge Bizans İmparatorluğu'na kaldı. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Süleyman Şah, tüm Anadolu'yu ele geçirdi ve Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.

13. yüzyılın sonlarına doğru da Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilen Sakarya, uzun yıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Ali Fuat Cebesoy gibi birçok kahramanıyla önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde Sakarya şehri, ekonomisini genelde sanayiden sağlamaktadır. 1987-1998 yılları arasında Türkiye'nin refah düzeyi artan şehirlerinden birisidir.