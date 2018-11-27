AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Sivas'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Sivas Belediye Başkan adayı olarak Hlmi Bilgin gösterildi. Peki, AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı seçilen Hlmi Bilgin kimdir? Hlmi Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte Hlmi Bilgin'in hayat hikayesi...

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 26 Mayıs 1972'de Sivas Kangal Alacahan'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi.

24. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.

SİVAS HAKKINDA

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 28.488 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte ilk uygarlıklardan bu yana birçok devletin ve beyliğin toprağı olan Sivas, Osmanlı toprağı olduktan sonra büyük gelişim göstererek günümüzdeki haline kadar geldi.

Milli Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı'nın kararlarının alındığı Sivas Kongresi, bu şehirde gerçekleşmiştir. 4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleşen kongrenin ardından Milli Mücadele başlamış ve kazanılmasında Sivas şehri önemli bir yer edinmiştir.

Günümüzde Sivas şehri, ekonomisini tarım ve sanayi alanlarından sağlamaktadır. Özellikle demir ve demircilikle ilgili sanayi sektörlerinde lokomotif olarak öön plana çıkmaktadır.

Tarım sektöründe ise buğday, arpa, çavdar, ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı bölge üretiminde en fazla payı alan ürünlerdir.

2015 nüfus sayımına göre Sivas'ta 359.219 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun 329.082 kişisi şehir merkezinde, 30.137'si ise kır ve yeşillik alanlarda yaşamaktadır.