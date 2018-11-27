AK Parti Muş Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Muş'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Muş Belediye Başkan adayı olarak Feyat Asya gösterildi. Peki, AK Parti Muş Belediye Başkan adayı seçilen Feyat Asya kimdir? Feyat Asya kaç yaşında ve nereli? İşte Feyat Asya'nın hayat hikayesi...

FEYAT ASYA KİMDİR?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970'te Muş'ta dünyaya geldi. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Asya, evli 4 çocuk babasıdır.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)

2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)

3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)

4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)

5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)

6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)

8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

ULUSLARARASI GÖREVLERİ

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.

2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.

MUŞ HAKKINDA

Muş, Çavuş Dağı'nın kuzeydoğu eteklerinde kurulan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirdir.

Asur kaynaklarına göre Muş yöresi Milattan Önce 13. yüzyılda Urartular'a bağlı Nairi ülkesinin sınırları içindeydi ve ardından İskit, Med, Pers, Makedon, Selevkos, Roma, Part, Arsakes ve Bizans şeklinde el değiştirdi. Ardından Emeviler ve Abbasiler'in egemenliğine giren Muş şehri, Türkmenlerin göç etmesiyle yöresinde Türkmen barındırdı.

Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Selçuklu toprağı olan Muş şehri, bir süre sonra Ahlatşahlar ve Eyyubiler egemenliği altına girdi. 13. yüzyılda şehir Anadolu Selçukluları tarafından yeniden imar edilse de kısa süre sonra Moğol istilasına uğradı ve yağmalandı. Moğollar'ın ardından Timurlular tarafından tekrar yağmalandı.

1916-1917 yıllarında Ermenilerin ve Rusların yaşadığı bölgelerden olan Muş şehrinde, Kurtuluş Savaşı sırasında Hallo Ayaklanması meydana geldi. Olayın ardından 1924'te şehir il merkezi olarak ilan edildi.

Şeyh Said Ayaklanması'nın ardından kısa sürece Bitlis'e bağlanan Muş, sonradan yeniden il merkezi oldu.

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alan Muş, ekonomik açıdan geri kalmış şehirlerdendir. İklimsel ve coğrafi olumsuzluklar nedeniyle ekonomik gelişme gösterilemeyen şehirde, sanayi gelişmemiştir ve kentin ekonomisi hizmet ve tarım sektörü sağlar.