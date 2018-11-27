Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Eskişehir belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Eskişehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Burhan Sakallı kimdir? Burhan Sakallı kaç yaşında?

BURHAN SAKALLI KİMDİR?

Burhan Sakallı, 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1974'de Kurtuluş İlköğretim Okulu'nu, 1977'de Dinek Ortaokulunu, 1980'de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1984'de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988'den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya 'da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. 29 Mart 2009 seçimlerinde iki defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babasıdır.

ESKİŞEHİR HAKKINDA

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan, en kalabalık yirmi beşinci şehri olan ve 14 ilçeye sahip olan şehirdir.

M.Ö. 14 .yüzyılda Hititler, Eskişehir merkezli olmak üzere büyük bir devlet kurdu. Tarih boyunca şehirde birçok devletin toprağı olan Eskişehir'e şimdiye kadar Frigler, Lidyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Anadolu Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu sahip olmuştur.

1289'da Anadolu Selçukluları, Eskişehir'i Osman Gazi'ye verdi. Bir süre Osmanlılar'da kalan şehir Orhan Gazi döneminde Karamanlılar'ın eline geçse de I. Murat yeniden şehri geri aldı.

Osmanlı döneminde Eskişehir, Fatih'in ilk zamnlarına kadar Ankara Beyliği'ne bağlı bir şehir olarak kaldı. 1890'lı yıllarda şehre demiryolunun gelmesiyle şehirde ticaret canlandı ve şehre Kafkasya'dan, Kırım'dan, Romanya'dan ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleşti.

Milli Mücadele yıllarında Eskişehir halkı büyük bir çaba gösterdi. İngiliz kuvvetleri, 20 Mart 1920'de Kuva-yi Milliye'nin baskısıyla demiryolu işgalini durdurdu.

Günümüzde Eskişehir, ekonomisini yer altı zenginliklerinden, sanayiden ve ticaretten sağlamaktadır. Şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı demiryolu olduğu için ticaret aktif bir şekilde yürütülmektedir.