AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Hatay'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Hatay Belediye Başkan adayı olarak İbrahim Güler gösterildi. Peki, AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı seçilen İbrahim Güler kimdir? İbrahim Güler kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Güler hayat hikayesi...

İBRAHİM GÜLER KİMDİR?

İbrahim Güler, 1976 yılında Reyhanlı'da dünyaya geldi. 1997 Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2017 Anadolu Uni. Adalet bölümü 1997-2005 Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenlik 2005 Güler Uls. Taş. Firma ortak ve müdürü 2012 AK PARTİ Antakya İlçe başkan yrd. 2012 IBC GÜLER Dış Tic. 2013 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi 2014 Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 2014 Hatay RORO Yön.Krl Başkanı (Ortadoğu Süveyş'in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.) 2015 AK PARTİ Milletvekilliği aday adayı 2018 AK Parti Hatay İl Başkanı (Hala devam etmektedir.) Arapça iyi derecede ,İngilizce orta derece,

İyi derecede Arapça, Orta derecede Almanca ve İngilizce bilen Güler, evli ve 5 çocuk babasıdır.

HATAY HAKKINDA

Hatay, Türkiye sınırlarına sonradan katılan, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en kalabalık 13. şehridir.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre MÖ 100.000 - 40.000 yılları arasındn kalma bazı bulgular bulunmuştur. Şehrin toprakları Tunç Çağı'ndan bu yana Akat Beyliği, Yamhad Krallığı, Antakya, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Hatay Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır.

Mondros Antlaşması'nın ardından Fransız tarafından işgal edilen Antakya, İskenderun havalisinde İskenderun Sancağı adlı bir yönetim kurdu ve 23 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne şehir olarak katıldı.

Günümüzde son nüfus sayımındaki verilere göre şehirde 1,533,507 kişi yaşamaktaydı. Şehrin ekonomisi tarım temellidir. Zeytin, tahıl ve meyankökü üretimine elverişte olan Hatay, dericilik ve ayakkabıcılık sektöründe de önemli bir potansiyele sahiptir.