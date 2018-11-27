Başkan Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayına ilişkin, "Arkadaşlar çalışmalarını yürütüyor sorun falan söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın" dedi.

"HER ŞEY TIKIR TIKIR GİDİYOR"

Binali Yıldırım için özel düzenleme yapılıp yapılmayacağına sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Bunu kim söylüyorsa iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İstanbul adayı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. İstanbul gibi bir yerden aday çıkarmama gibi bir sorun yok, her şey tıkır tıkır gidiyor. Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki teknik çalışmaları yapıyor. Neticelendikten sonra bize takdim edecekler kalan yerleri de oturup konuşacağız."

"KARŞILIKLI JESTLERİMİZ OLACAK"

Başkan Erdoğan, "MHP'ye bırakılacak iller var mı?" sorusuna "Karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak" yanıtını verdi