AK Parti'nin belediye başka adayları açıklandı. Bugün açıklanan 20 il ile birlikte toplam 60 il açıklanmış oldu. İki büyükşehir iki eski bakan aday gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi aday oldu. En çok merak edilenlerden biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye adayının kimin olacağı. Peki, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim olacak? 21 ilin adayları ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti'nin İstanbul'da göstereceği adayın kimin olacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Fakat resmi olarak İstanbul adayının kim olduğu henüz açıklanmadı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.

Aynı gazetecinin, "Benim iddiam değil efendim." sözleri üzerine, "Kimin?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, "Siz gazetecisiniz, almanız lazım ağızlarından onları." dedi.

21 İLİN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti'de şu zamana kadar 60 ilin belediye başkan adaylarının isimleri açıklandı. Geriye İstanbul ile birlikte 21 il kaldı. Ancak bu illerin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

60 İLİN ADAYI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün açıkladığı 20 belediye başkan adayı ile birlikte açıklanan isim sayısı 60 oldu. AK Parti'de 15 belediye başkanı yeniden aday gösterildi. AK Parti'de ilk olarak açıklanan 40 adayın içerisinde 11 başkan ile yola devam edildi. 40 belediyeden 11'i CHP, MHP ve kayyumların yönetiminde bulunuyor. AK Parti'de bugün açıklanan 20 belediyede ise 4 başkan adayı ile yola devam edildi. Açıklanan belediyelerden 15'i AK Parti'de bulunurken, 4'ü CHP, 1'i ise kayyum tarafından yönetiliyor.