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  • 27.11.2018 15:26

'da korkunç olay! Balçığa saplanmış halde bulundu

'da Seyhan Gölü'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'ne avlanmak için gelen balıkçı Timuçin Yıldırım, vücudunun yarısı balçığa saplanmış halde bir ceset olduğunu gördü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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