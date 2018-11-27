AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Karaman'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Karaman Belediye Başkan adayı olarak Mahmut Sami Şahin gösterildi. Peki, AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı seçilen Mahmut Sami Şahin kimdir? Mahmut Sami Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte Mahmut Sami Şahin hayat hikayesi...

MAHMUT SAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Mahmut Sami Şahin, 1971 yılında Karaman'da dünyaya geldi. Karaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Şahin, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak makine yüksek mühendisi oldu. Bir süre devlet memurluğu görevi yapan Şahin daha sonra özel sektöre geçerek yöneticilik yaptı. 1998 yılında kendi firması olan Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini kurdu. 2000 yılında Karaman ve Konya'da otogaz dönüşüm ve projelendirmeleri yaptı.

2010 yılında AK Parti Meram İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir.

TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında AK Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu.

KARAMAN HAKKINDA

Karaman, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 3.709 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Karaman şehri, Karamanoğulları Beyliği'nin bir süre boyunca başkentliğini üstlenmiştir. Yunus Emre, Şeyh Edebalı, Kazım Karabekir, Kemal Reis, Mevlana, Şair Ayni gibi isimlerin yer aldığı birçok Türk büyüğünü ve düşünürünü yetiştiren şehirlerdendir.

Karaman şehri, koyunlarıyla ün salan bir şehirdir.

Şehrin nüfusu 2015'teki nüfus sayımı verilerine göre 184.493 olarak belirlenmiştir.