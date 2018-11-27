FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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