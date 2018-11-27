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  • 27.11.2018 09:37
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 09:37

Son dakika: 'ne operasyonu!

Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!

'nün Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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