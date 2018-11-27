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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 11:25

Teslim olan PKK'lı anlattı: Mağaradaki havuzda öyle görünce...

Terörle mücadele yoğun bir şekilde sürerken, teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri de ortaya çıkıyor. Teröristlerin ifadeleri PKK'nın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

Mağaradaki havuzda öyle görünce...

Geçtiğimiz 10 ayda ikna yoluyla teslim olan 146 PKK'lı teröristin ifadeleri ortaya çıkıyor.

İkna sonucu teslim olan teröristlerin ifadeleri dikkat çekerken, gerekçelerinde çarpıcı detaylar yer aldı.

İşte o ifadeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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