Teslim olan PKK'lı anlattı: Mağaradaki havuzda öyle görünce...

Geçtiğimiz 10 ayda ikna yoluyla teslim olan 146 PKK'lı teröristin ifadeleri ortaya çıkıyor.
İkna sonucu teslim olan teröristlerin ifadeleri dikkat çekerken, gerekçelerinde çarpıcı detaylar yer aldı.
İşte o ifadeler...
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Geçtiğimiz 10 ayda ikna yoluyla teslim olan 146 PKK'lı teröristin ifadeleri ortaya çıkıyor.
İkna sonucu teslim olan teröristlerin ifadeleri dikkat çekerken, gerekçelerinde çarpıcı detaylar yer aldı.
İşte o ifadeler...
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