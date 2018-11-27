Celal Köse, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Yozgat belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Celal Köse kimdir? Celal Köse kaç yaşında?

CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezimi vererek mezun oldu.

İş hayatımda inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. Ak Parti'nin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002'de Genel Merkezimiz tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 yılında kendi isteği ile görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk İl Başkanlığı atamasıyla AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YOZGAT HAKKINDA

Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 14.123 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarih boyunca M.Ö. ve M.S. olmak üzere birçok devleti ve beyliği barındıran Yozgat, Osmanlı İmparatorluğu döneminde oldukça gelişen bir şehir olmuştur. Şehirde Osmanlı döneminde çıkan Calali İsyanları, zor da olsa kontrol altına alınmıştır.

Günümüzde şehirde 2015 verilerine göre 98.247 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun 81.920'si şehir alanlarında, 16.328'i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Aynı zamanda Alişar Höyüğü'nde yapılan kazılarda birçok tarihi eser bulunmuştur.