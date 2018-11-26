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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 17:05

Son dakika: cinayetinde yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı

Suudi Gazeteci cinayeti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce 'da ikamet etmekte olan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi." denildi.

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci soruşturması kapsamında 'da yapılan arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın'in olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklaması şöyle:

"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde, 1 Ekim 2018 ve 2 Ekim 2018 tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın'in olaydan bir gün önce 1 Ekim 2018 tarihinde, Samanlı Köyü, Merkez /Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/5664 sayılı kararına istinaden 26 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanmbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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