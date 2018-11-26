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  • 26.11.2018 16:13

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı , 'da şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in ailesine başsağlığı diledi

Erdoğandan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Berçin'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin çarptığı polis memuru İmdat Berçin, şehit olmuştu.

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