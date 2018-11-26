Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Berçin'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin çarptığı polis memuru İmdat Berçin, şehit olmuştu.
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