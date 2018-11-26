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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:33

Son dakika: 'da operasyonu: 16  şüpheli hakkında  gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, / silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankarada PKK operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı, / silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara'da düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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