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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:12

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın 20 ilin belediye başkan adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Başkan Erdoğan'ın, yarın ve adayları başta olmak üzere 20 ismi daha açıklaması bekleniyor.

Başkan Erdoğanın 20 adayı açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ayrın yapılacak grup toplantısında 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, yarın aralarında ve de olmak üzere Karaman, , Bingöl, , , , Konya, Trabzon, , Hatay, Mardin, , , , , , ve Karaman adaylarını açıklayacak.

Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yarın açıklanmayacağı öğrenilirken İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adaylarının duyurulacağı belirtildi.

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