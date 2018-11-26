Son dakika: Başkan Erdoğan'ın 20 ilin belediye başkan adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrın yapılacak AK Parti grup toplantısında 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yarın açıklanmayacağı öğrenilirken İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adaylarının duyurulacağı belirtildi.