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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:24

Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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