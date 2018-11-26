Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ayrıntılar gelecek...
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MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ayrıntılar gelecek...
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