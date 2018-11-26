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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:59

Dolmabahçe'de skandal görüntü! Turistleri böyle kandırdılar

önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerden para almaya çalışan iki kadın kameralarca kaydedilirken, görüntülendiklerini anlayınca kayıplara karıştı.

önündeki turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı. Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duygularını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde genç kadın yanındaki yaşlı kadını gösterip annesinin hasta olduğunu söylüyor. Ardından para istiyor. Bazı turistler para verirken, bazıları da bunu geri çeviriyor. Öte yandan kadınlar kendilerinin görüntülediğini fark edince hızla uzaklaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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