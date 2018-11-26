Olay, 24 Kasım Cumartesi günü Kağıthane, Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde halı sahadan çıkan bir grup genç sokakta sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından hızla geçen bir otomobilin arkasından 'yavaş' diye seslenmelerinin ardından olanlar oldu. Bunu duyan otomobildeki şahıslar aracı durdurarak geri geri gençlerin yanına geldi.