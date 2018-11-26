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  • 26.11.2018 10:41

'de sokak ortasında kurşun yağdırdılar!

’de ‘şehir magandaları’ kendilerine yavaş geç dedikleri gerekçesiyle gençlere kurşun yağdırdı. Magandaların silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaralarken olayda şans eseri ölen olmadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 24 Kasım Cumartesi günü Kağıthane, Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde halı sahadan çıkan bir grup genç sokakta sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından hızla geçen bir otomobilin arkasından 'yavaş' diye seslenmelerinin ardından olanlar oldu. Bunu duyan otomobildeki şahıslar aracı durdurarak geri geri gençlerin yanına geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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