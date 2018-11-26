Kastamonu Tosya'daki Sapaca köyünde tarlasında çalışan Sabri Çınar'ı arayan bir kişi, "Ben jandarma komutanıyım. Teröristler senin banka hesabını kullanıyor. Operasyon yapıyoruz. Evin sarıldı" dedi. Dolandırıcılar, panik içinde eve giden Sabri Çınar'a, "Teröristleri yakalamak için tüm paranı bizim verdiğimiz hesaba yatır. Seni drone ile gözetliyoruz" diye talimat verdi.

HEYECANDAN BAYILDI

Dolandırıcı, bankaya gitmek üzere otomobiline binen Sabri Çınar'a, "Şu an seni görüyoruz" diyerek aracının modelini ve rengini söyledi. Hatta emniyet kemerini bağladığı anı bile aktardılar. Operasyon yapıldığına iyice inanan Sabri Çınar, borç harç topladığı 24 bin TL'yi istenen hesaba yatırdı. Bankadan çıkınca heyecandan bayılan Sabri Çınar, dolandırıldığını ancak ayılınca anladı.