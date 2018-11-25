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Kuzey savaşı

’da polisin yeni yıl ajandasındaki haritaya yerine Kuzey Kıbrıs olarak yazıldı. Ülke gündeminin ilk sırasına çıkan olayda, 14 polis açığa alındı.

Kuzey Kıbrıs savaşı

Yunanistan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasında Kuzey ve Makedonya haritalarının olması tartışma başlatırken, 14 polis rozetini kaybetti. Polis teşkilatının sendika üyeleri, ajandanın basımını üstlenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti. Yunan medyasına göre, haritada Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM (Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.



Çipras'ı da zor durumda bırakan olay nedeniyle, İçişleri Bakanı başta olmak üzere 11 yetkilinin istifası talep edildi. Çipras'ın olayla ilgili soruları cevapsız bırakması, Yunan halkını çılgına çevirdi.

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