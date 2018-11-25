Yunanistan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasında Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması tartışma başlatırken, 14 polis rozetini kaybetti. Polis teşkilatının sendika üyeleri, ajandanın basımını üstlenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti. Yunan medyasına göre, haritada Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM (Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.
Başbakan Çipras'ı da zor durumda bırakan olay nedeniyle, Yunanistan İçişleri Bakanı başta olmak üzere 11 yetkilinin istifası talep edildi. Çipras'ın olayla ilgili soruları cevapsız bırakması, Yunan halkını çılgına çevirdi.
- Güncel
- 25.11.2018
- Gazete
Kuzey Kıbrıs savaşı
Yunanistan’da polisin yeni yıl ajandasındaki haritaya Kıbrıs yerine Kuzey Kıbrıs olarak yazıldı. Ülke gündeminin ilk sırasına çıkan olayda, 14 polis açığa alındı.
Yunanistan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasında Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması tartışma başlatırken, 14 polis rozetini kaybetti. Polis teşkilatının sendika üyeleri, ajandanın basımını üstlenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti. Yunan medyasına göre, haritada Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM (Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.
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