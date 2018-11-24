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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 20:23

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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