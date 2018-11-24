Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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