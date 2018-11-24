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  • 25.11.2018 07:09

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Akdenizde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

in merkez üssünün Marmaris ilçesine 86,36 kilometre mesafede olduğu ve 21,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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