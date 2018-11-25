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  • 25.11.2018 12:46

'te vali yardımcısına gözaltısı

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda vali yardımcısı gözaltına alındı.

Vali yardımcısına FETÖ gözaltısı
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, / ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı. Vali yardımcısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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