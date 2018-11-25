Bakan Albayrak: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.