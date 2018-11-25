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  • Son Güncelleme: 25.11.2018 12:44

Bakan Albayrak: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir

Bakan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Albayraktan 25 Kasıma özel paylaşım
Hazine ve Maliye Bakanı , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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