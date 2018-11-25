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  • Son Güncelleme: 25.11.2018 14:05

Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu

Merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu , 'in kızı ile dün akşam nişanlandı. Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu’nun nişan törenlerinde Başkan Erdoğan kız istemeyi yapıp nişan yüzüklerini taktı.

Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu

Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi , Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve eşi Şule Albayrak, İçişleri eski Bakanı nişan törenine katıldı.

Nişan törenine 'nun annesi Nevin Kalyoncu, iş adamı , Adnan Kalyoncu, Faruk Kalyoncu ile eşleri ve çocukları da katıldı.

Başkanı ve eşi Revna Demirören oğulları Cemal Demirören, Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, oğulları Sinan Oktay, Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören, kızı Mina Demirören, oğlu Kaan Demirören, Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Soysal, genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden iş adamı , iş adamı , Merva Ulusoy, Tülay Ulusoy da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.

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