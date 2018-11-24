AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül hakkında merak edilenler...

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1985-1996 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.04.2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu.