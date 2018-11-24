AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı seçilen Mehmet Yarka kimdir? Mehmet Yarka kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka hakkında merak edilenler...

MEHMET YARKA KİMDİR?

AK Parti'nin Şırnak'tan aday gösterdiği Mehmet Yarka, bölgede iş adamı ve inşaatı sektörünün ileri gelenlerinden olarak biliyor. Yarka ayrıca, Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası eski başkanı.

ŞIRNAK HAKKINDA

Şırnak şehri, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve eski adıyla Nuh olarak bilinen şehirdir.

Tarihsel açıdan bakıldığında çok eski geçmişe sahip olan Şırnak şehri, Katip Çelebi'nin yazdığı Seyahatname'de ve bazı tarihçilerin rivayetlerine göre Nuh Tufanı öncesinde bile var olan bir şehirdir.

Nuh'un Gemisi'nın kalıntılarının bulunduğu iddia edilen Cudi Dağı'nın kuzeyinde bulunmakta olan Şırnak'a, döneminde "Şehr-i Nuh" ve "Şerneh" adları verilmiş, ardından "Kürdara Şırnak" adı kullanılmıştır.

Birçok tarihi devletin başkentliğini yapan Şırnak şehri, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir. Ekonomisi genel anlamda madencilik, hayvancılık, tarım ve ticarete dayalıdır. Tereyağı, peynir, yün, kıl ve tiftik başlıca hayvani ürünlerdir.