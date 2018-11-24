AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Bursa Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? İşte Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş hakkında merak edilenler....

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinr Aktaş, 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin İstifası üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.