Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.
Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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