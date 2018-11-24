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  • 24.11.2018 19:16

'li Milletvekili Kadim Durmaz'a öğretmenlerden gibi sözler!

'ta, 24 Kasım programında Milletvekili Kadim Durmaz'a bazı öğretmenler konuşmayı uzattığı ve siyaset yaptığı iddiasıyla tepki gösterdi.


Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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