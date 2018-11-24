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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 18:56

Son dakika: Dışişleri'nden Suriye açıklaması! Karşılıklı olarak serbest bırakıldılar

: Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki 'ın güneyindeki mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.

Dışişlerinden Suriye açıklaması! Karşılıklı olarak...
: Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki 'ın güneyindeki mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.


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