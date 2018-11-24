Son dakika: Dışişleri'nden Suriye açıklaması! Karşılıklı olarak serbest bırakıldılar

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.