AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Samsun Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir kaç yaşında ve nereli? İşte Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir hakkında merak edilenler....

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.