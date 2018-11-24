AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı seçilen Fatih Metin kimdir? Fatih Metin kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin hakkında merak edilenler...

FATİH METİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi.

2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Son olarak 10.08.2018 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.